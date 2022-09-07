Тоді як NASAMS – це найновіший засіб протиповітряної оборони, який США постачають в Україну. Про це на ексклюзивному стрімі 24 каналу сказав Тарас Чмут – керівник благодійного фонду "Повернись живим".

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Якщо говорити про ППО, то NASAMS може стати альтернативою для тих протиповітряних систем, які ми використовуємо зараз. Мовиться про перехід на стандарти НАТО в середньостроковій перспективі.

Власне, так і буде. NASAMS розглядався як перспективна заміна для ЗРК "Оса", "Бук" і С-300. IRIS-T не розглядався, але якщо ми його будемо отримувати в якихось кількостях, то він посилить цю систему,

– зазначив Чмут.

Разом з тим, він наголосив, що "Буки" – це теж хороша система, але їй вже понад 30 років. Однак нас немає ракет, і ми не можемо її сповна обслуговувати.

"Оскільки вони радянсько-російські, ми не можемо закупити до них запчастини, тому що вони виготовляються в росії", – пояснив волонтер.

І додав, що техніка в умовах інтенсивної експлуатації та бойового застосування зношується й потребує технічного обслуговування. Тому ці системи значною мірою виконують свою функцію, але при цьому вони далеко не вічні. У майбутньому, враховуючи вік і технічний стан, їх доведеться міняти, підкреслив Чмут.

Повне інтерв'ю з Тарасом Чмутом: дивіться відео

Україна отримає дві зенітно-ракетні системи NASAMS

26 серпня у США уклали контракт на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на поставку двох батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку ЗСУ.

Заступник міністра оборони США Вільям Лаплант, зазначив, що NASAMS – це перевірені системи, які реально змінять ситуацію на полі бою.

Разом з тим, військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 каналу, що NASAMS виготовляються впродовж декількох виробничих циклів. Україна не зможе швидко отримати ці комплекси, позаяк після замовлення їх створюють "з нуля".

Що треба знати про NASAMS