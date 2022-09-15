Про це сказав президент Володимир Зеленський 15 вересня після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він наголосив, що закрите небо було б головним фактором безпеки в Україні.

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Хто має надати системи

Зеленський він сподівається, що США та Німеччина виконають свої зобов'язання. Вони обіцяли підтримку у протиповітряній обороні.

ППО та ПРО – це для нас пріоритет. Ми почали розмови і є позитивний результат щодо постачання систем NASAMS (американсько-норвезької) та IRIS-T (німецької). Від Німеччини очікуємо декілька систем. Поки що не отримали жодної. Так само як і від США. Однак це частково закриває питання дефіциту систем ППО,

– розповів президент.

З ким намагається домовитися Україна

Зеленський зазначив, що також переговори є з Францією та Італією. За словами президента, Україна хоче працювати й з Ізраїлем, але від нього наразі не було позитивної відповіді. Президент сподівається на збільшення кола можливих постачальників ППО.

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"Держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО, не так багато. Тому навколо цих п'яти держав і треба розв'язувати це питання", – заявив він.

Він додав, що затримка з постачанням систем ППО є прямою причиною загибелі українців. Проте Зеленський наголосив – він не вважає, що Німеччина винна в ракетних обстрілах України.

"Вина у цьому тільки Росія. Це теж треба розуміти", – підкреслив президент.

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