Об этом сказал президент Владимир Зеленский 15 сентября после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он подчеркнул, что закрытое небо было бы главным фактором безопасности в Украине.

К теме Эффективность украинского ПВО, необходимое оружие и чего ждать от партнеров: интервью с Чмутом

Кто должен предоставить системы

Зеленский надеется, что США и Германия выполнят свои обязательства. Они обещали поддержку в противовоздушной обороне.

ПВО и ПРО – это для нас приоритет. Мы начали разговоры и есть положительный результат по поставкам систем NASAMS (американо-норвежской) и IRIS-T (немецкой). От Германии ожидаем несколько систем. Пока не получили ни одной. Равно как и от США. Однако это частично закрывает вопросы дефицита систем ПВО,

– рассказал президент.

С кем пытается договориться Украина

Зеленский отметил, что также ведутся переговоры с Францией и Италией. По словам президента, Украина хочет работать и с Израилем, но от него пока не было ответа. Президент надеется на увеличение круга возможных поставщиков ПВО.

Кстати Средства ПВО враг прячет вглубь оккупированных территорий или даже в россию, – Генштаб

"Государств, которые могут нам с вами гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и нужно решать этот вопрос", – заявил он.

Он добавил, что задержка со снабжением систем ПВО является прямой причиной гибели украинцев. Однако Зеленский подчеркнул – он не считает, что Германия виновата в ракетных обстрелах Украины.

"Виновата в этом только россия. Это тоже нужно понимать", – подчеркнул президент.

Обратите внимание – Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляен в Киеве: смотрите видео