В Луганской области были замечены колонны с комплексами россиян. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как враг прячет средства ПВО

Для сохранения отдельных образцов военной техники командование врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию россии.

Так, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

Военные части россии отменяют отправку подразделений в Украину

На фоне успешного контрнаступления ВСУ россияне боятся уезжать воевать в Украину. Поэтому некоторые воинские части оккупантов отменяют отправку целых подразделений из-за массовых отказов личного состава.

Об этом сообщили украинские разведчики. В частности, военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии страны-агрессора пишут рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине.

Они увольняются со службы без учета каких-либо льгот. Находящемуся в Украине личному составу бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам, таким как смерть близких родственников.

Разведчики отметили, что в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. Чтобы решить эту проблему, командование оккупационными войсками решило существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий.

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