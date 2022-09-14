На Луганщині були помічені колони з комплексами росіян. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Як ворог ховає засоби ППО

Для збереження окремих зразків військової техніки командування ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію росії.

Так, у ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та "Бук", що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

Військові частини росії скасовують відправку підрозділів в Україну

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ росіяни бояться їхати воювати в Україну. Тому деякі військові частини окупантів скасовують відправку цілих підрозділів через масові відмови особового складу.

Про це повідомили українські розвідники. Зокрема військовослужбовці 5 окремої танкової бригади 36 армії країни-агресорки пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні.

Вони звільняються зі служби без урахування будь-яких пільг. Натомість особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами, такі як смерть близьких родичів.

Розвідники зазначили, що у підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. Щоб розв'язати цю проблему командування окупаційними військами вирішило суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій.

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