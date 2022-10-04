Штаты продолжают поддерживать Украину в ее борьбе с российским захватчиком. Очередной пакет помощи Штаты выделят на фоне успехов воинов ВСУ на фронте.

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По данным СМИ, кроме HIMARS, в новый пакет помощи войдут боеприпасы, в частности для гаубиц, мины и противоминные транспортные средства. Их могут отправить в Украину уже в ближайшие дни.

Украина нуждается в ATACMS

Американские СМИ сообщили, что Украина в очередной раз попросила у США ATACMS – ракетные комплексы, которые позволят, в частности, атаковать места запуска иранских дронов.

Украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически дает Штатам возможность запрещать удары по территории России,

– говорится в сообщении.

Украина уже описала цели, которые будут атаковать ATACMS. В частности, кроме мест запуска дронов, в списке есть:

логистические пути;

аэродромы;

авиабазы и склады оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым;

места запусков иранских дронов.

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