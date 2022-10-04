Об этом сообщил представитель Белого дома. Однако о чем конкретно разговаривали президенты США и Украины – не сообщается.

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Новый пакет помощи: что известно

Как ранее заявил чиновник Минобороны США, этот пакет помощи предполагается в размере 625 миллионов долларов. Он будет включать:

четыре ракетные системы HIMARS,

дополнительные гаубицы,

боеприпасы.

Также, по данным СМИ, США предоставят мины и противоминные транспортные средства. Всю эту помощь могут отправить в Украину уже в ближайшие дни.

Вместе с этим пакетом помощи Украина получит всего 20 систем HIMARS, которые успешно помогают Вооруженным силам Украины. Так, они позволяют наносить высокоточные удары по российским материально-техническим центрам, командным пунктам, складам боеприпасов и т.д.

Обратите внимание! Согласно информации CNN, с начала российского вторжения 24 февраля США выделили Украине более 16,8 миллиарда долларов помощи.

Получит ли Украина ракеты ATACMS

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, вероятно, что США предоставят нам эти ракеты уже в ближайшее время. Они необходимы Украине, ведь могут бить на расстояние до 300 километров, а потому уничтожать базы россиян в далеком тылу на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму.

Как сообщала украинская сторона союзникам, конкретные цели для атаки на оккупированной территории уже описаны и они не меняются. В частности, речь идет о:

логистических путях;

аэродромах;

авиабазах ​​и складах оружия на юге и востоке Украины, включая оккупированный Крым;

местах запусков иранских дронов.

Однако известно, что администрация Джо Байдена считает, что Украине достаточно систем залпового огня HIMARS. В США есть обеспокоенность, что предоставление оружия большой дальности ATACMS пересечет красную линию в глазах Москвы, что приведет к тому, что США станут "прямой стороной конфликта".

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