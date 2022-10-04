Допомога за новою процедурою може прискорити перемогу України у війні. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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Експерт зазначив, що незабаром Білий дім збирається оголосити новий один пакет військової допомоги Україні. Водночас додає, що майбутні поставки стосуватимуться переважно процедури ленд-лізу.
З 1 жовтня розпочинаються пакети допомоги в рамках процедури ленд-лізу, як і обіцяли США. Це відрізнятиметься тим, що зараз не треба буде погодження з Конгресом,
– пояснив фахівець.
Що змінить ленд-ліз для України: дивіться відео
За його словами, тепер президент США Джо Байден затверджуватиме всі плани передачі техніки та озброєння від Пентагону до ЗСУ, або від американських виробників – залежно від того, з ким вестимуть переговори.
"Це означає, що процедура буде прямою та спрощеною – достатньо рішення президента США", – резюмував оглядач.
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Допомога США Україні: що відомо
- Від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки передали Україні багато озброєння. Група членів Конгресу ініціювала надання нашій державі сучасних видів техніки, зокрема безпілотників MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.
- Крім того, спеціально для ЗСУ у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники, а саме – дрони-камікадзе Switchblade 600. Пентагон вже уклав контракт на понад 2 мільйонів доларів.
- 16 вересня у США оголосили про додаткову допомогу нашій державі вартістю до 600 мільйонів доларів. Вона направлена для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
- Наприкінці вересня Сенат США схвалив законопроєкт, що включає 12,4 мільярда додаткової допомоги Україні.
- 1 жовтня набрав чинності закон США про ленд-ліз для України. Україна швидше отримуватиме необхідну зброю, також її буде в рази більше.