Допомога за новою процедурою може прискорити перемогу України у війні. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Експерт зазначив, що незабаром Білий дім збирається оголосити новий один пакет військової допомоги Україні. Водночас додає, що майбутні поставки стосуватимуться переважно процедури ленд-лізу.

З 1 жовтня розпочинаються пакети допомоги в рамках процедури ленд-лізу, як і обіцяли США. Це відрізнятиметься тим, що зараз не треба буде погодження з Конгресом,

– пояснив фахівець.

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За його словами, тепер президент США Джо Байден затверджуватиме всі плани передачі техніки та озброєння від Пентагону до ЗСУ, або від американських виробників – залежно від того, з ким вестимуть переговори.

"Це означає, що процедура буде прямою та спрощеною – достатньо рішення президента США", – резюмував оглядач.

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