Помощь по такой процедуре может ускорить победу Украины в войне. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
Преимущества ленд-лиза для США: Жданов объяснил, как производство оружия улучшает экономику
Эксперт отметил, что вскоре Белый дом собирается объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время добавляет, что будущие поставки будут касаться преимущественно процедур ленд-лиза .
С 1 октября начинаются пакеты помощи в рамках процедуры ленд-лиза, как и обещали США. Это будет отличаться тем, что сейчас не нужно будет согласования с Конгрессом.
– объяснил специалист.
Что изменит ленд-лиз для Украины: смотрите видео
По его словам, теперь президент США Джо Байден будет утверждать планы передачи техники и вооружения от Пентагона в ВСУ, или от американских производителей – в зависимости от того, с кем будут вести переговоры.
"Это значит, что процедура будет прямой и упрощенной – достаточно решения президента США", – резюмировал обозреватель.
Читайте также Еще больше оружия: вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины
Вас также может заинтересовать – как изменится война после начала ленд-лиза США: смотрите видео
Помощь США Украине: что известно
- С начала полномасштабного вторжения США передали Украине много вооружения. Группа членов Конгресса инициировала предоставление нашему государству современных видов техники, в частности, беспилотников MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.
- Кроме того, специально для ВСУ в Соединенных Штатах будут производить ударные беспилотники, а именно – дроны-камикадзе Switchblade 600. Пентагон уже заключил контракт более чем на 2 миллиона долларов.
- 16 сентября в США объявили о дополнительной помощи нашему государству стоимостью до 600 миллионов долларов. Она направлена на удовлетворение критических потребностей в сфере безопасности и обороны.
- В конце сентября Сенат США одобрил законопроект, включающий 12,4 миллиарда дополнительной помощи Украине.
- 1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Украина будет скорее получать необходимое оружие, также его будет в разы больше.