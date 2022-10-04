Помощь по такой процедуре может ускорить победу Украины в войне. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

Преимущества ленд-лиза для США: Жданов объяснил, как производство оружия улучшает экономику

Эксперт отметил, что вскоре Белый дом собирается объявить новый пакет военной помощи Украине. В то же время добавляет, что будущие поставки будут касаться преимущественно процедур ленд-лиза .

С 1 октября начинаются пакеты помощи в рамках процедуры ленд-лиза, как и обещали США. Это будет отличаться тем, что сейчас не нужно будет согласования с Конгрессом.

– объяснил специалист.

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По его словам, теперь президент США Джо Байден будет утверждать планы передачи техники и вооружения от Пентагона в ВСУ, или от американских производителей – в зависимости от того, с кем будут вести переговоры.

"Это значит, что процедура будет прямой и упрощенной – достаточно решения президента США", – резюмировал обозреватель.

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