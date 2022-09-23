У Конгресі США група депутатів закликала міністерство оборони передати Україні сучасні безпілотники. Цікаво, що серед них були члени обох партій.

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Яке озброєння США хоче надати Україні

17 членів парламенту США ще 21 серпня адресували лист главі Пентагону Ллойду Остіну. У ньому йдеться про те, що Україна могла б ефективніше протистояти російській агресії, якщо Америка передасть їй сучасні безпілотники MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.

Особливість цих літальних апаратів у тому, що їх можна розміщувати далеко від лінії фронту.

Ці передові системи можуть розташовуватися далеко від лінії фронту і забезпечувати постійне спостереження, точне відстеження з великою дальністю і визначення цілей, що необхідно для боротьби з російськими ракетами,

– зазначили конгресмени у листі.

Депутати закликали міністерство оборони оперативно розв'язати питання надання Україні MQ-1C Gray Eagle. На їхню думку, це може вберегти життя багатьом людям.

Україна вже просила США передати ЗСУ MQ-1C Gray Eagle. Про це на брифінгу говорив Пет Райдер – представник пресслужби Пентагону. Він сказав, що рішення щодо цього питання ще не ухвалювалось. Окрім того, Райдер згадав, що раніше Україні надали безпілотники Puma, ScanEagle, Switchblade та Phoenix Ghost.

Чи вплинуть ядерні погрози путіна на допомогу США Україні

Нагадаємо, Пентагон заспокоїв українців щодо надання військової допомоги. Пет Райдер заявив, що ядерний шантаж росії не вплине на зменшення кількості зброї, що США хочуть передати Україні.

Також військовий експерт Сергій Жданов говорив, що допомога Україні від світових держав лише зростатиме. Не допомагати Україні буде дурним тоном.

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