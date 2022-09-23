Не допомагати Україні буде поганим тоном

Ми можемо розраховувати на відповідну допомогу навіть після оголошення путіним часткової мобілізації, у рамках якої окупаційні війська можуть побільшати на 300 тисяч людей. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

До теми Україна готувалася, а Захід підтримує, – військовий оглядач про мобілізацію в росії

На його погляд, сьогодні наступає переламний момент в політиці, коли стає зрозуміло – той, хто справді виступає за мир та проти цієї війни, має зробити щось, щоб допомогти Україні перемогти.

Жданов зауважив, що мова йде не лише про партнерів, які підтримують нас з самого початку. Тобто географія країн, які можуть надати Україні зброю або будь-яку іншу воєнно-технічну допомогу, може розширитися.

Зараз буде поганим тоном не допомагати Україні. Дай набої, дай стрілецьку зброю, дай важке озброєння. Все, що можна, все давай,

– наголосив військовий експерт.

Тестування нової американської зброї

Також Жданов прокоментував пропозицію заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова щодо тестування новітніх розробок американської зброї в умовах реальних бойових дій, тобто в Україні.

Військовий експерт зазначив, що серед такої зброї є навіть ракета для HIMARS дальністю до 500 кілометрів.

"Якщо вони дадуть нам пару десятків для тесту, то ми можемо дістати аж до Брянська чи Курська", – зауважив він.

Олег Жданов про військову допомогу Україні: дивіться відео

Нас підтримують майже всі, – Зеленський

Слова Жданова щодо активізації підтримки України підтвердив і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 22 вересня. Він зауважив, що зараз відбувається дипломатична мобілізація світової спільноти, і нам допомагають не лише наші традиційні партнери, а вже майже всі. Такою є міжнародна реакція на нові російські ескалаційні кроки.