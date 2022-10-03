Про це 24 каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, з ленд-лізом історія зараз досить дивна. Він нагадав, що навіть міністр оборони України Олексій Резніков в одному з вересневих інтерв'ю чітко не пояснив, за якою моделлю працюватиме та програма.

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Ленд-ліз міг запрацювати раніше

Як припускає Клочок, ленд-ліз міг запрацювати навіть і раніше – з 9 травня, коли Байден підписав відповідний закон. Очевидно, що програма функціонує не в класичній моделі, як у Другій світовій війні.

Це може бути як оренда, так і довгострокові кредити разом з безоплатною допомогою. Конкретних деталей наразі немає.

Схоже на те, що ленд-ліз працює. Але не в класичній моделі. Багато допомоги потрібно буде оплатити в майбутньому. Але цього ніхто не приховує. Ціна, яку ми заплатимо, набагато нижча, ніж та ціна, яка на інших терезах – наша свобода,

– зазначив Клочок.

Багато українців сподівалися, що з початком ленд-лізу Україна отримає західну авіацію та більш сучасну військову техніку. Клочок переконаний, що ці питання зараз активно обговорюють. Однак зайвих деталей під час війни ніхто не повідомлятиме. Цілком можливо, що ті ж літаки вже зовсім скоро будуть в Україні.

Клочок припустив, як саме може запрацювати ленд-ліз: дивіться відео

Варто додати, що Сполучені Штати більше акцентують на інших пакетах допомоги для України. До прикладу, нещодавно Сенат США схвалив новий законопроєкт, за який виділяють 12,4 мільярда доларів додаткової допомоги для України. Ці кошти підуть як на військову техніку, так і на економічний сектор.

А, за словами колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, Сполучені Штати витрачають значну кількість коштів на підтримку України. Йдеться про щотижневу допомогу на суму від пів мільярда до мільярда доларів.