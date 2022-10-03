Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, с ленд-лизом история сейчас достаточно странная. Он напомнил, что даже министр обороны Украины Алексей Резников в одном из сентябрьских интервью четко не объяснил, по какой модели будет работать та программа.

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Ленд-лиз мог заработать и раньше

Как предполагает Клочок, ленд-лиз мог заработать даже раньше – с 9 мая, когда Байден подписал соответствующий закон. Очевидно, что программа работает не в классической модели, как во время Второй мировой войны.

Это может быть как аренда, так и долгосрочные кредиты вместе с безвозмездной помощью. Конкретных деталей пока нет.

Похоже, что ленд-лиз работает. Но не в классической модели. Много помощи нужно будет оплатить в будущем. Но этого никто не скрывает. Цена, которую мы заплатим, намного ниже, чем та цена, которая на других весах – наша свобода,

– отметил Клочок.

Многие украинцы надеялись, что с началом ленд-лиза Украина получит западную авиацию и более современную военную технику. Клочок убежден, что эти вопросы сейчас активно обсуждают. Однако лишние детали во время войны никто не будет сообщать. Вполне возможно, что те же самые самолеты совсем скоро будут в Украине.

Клочок предположил, как именно может заработать ленд-лиз: смотрите видео

Следует добавить, что Соединенные Штаты больше акцентируют внимание на других пакетах помощи для Украины. К примеру, недавно Сенат США принял новый законопроект, в соответствии с которым выделяют 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины. Эти средства пойдут как на военную технику, так и на экономический сектор.

По словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, Соединенные Штаты тратят значительное количество средств на поддержку Украины. Речь идет о еженедельной помощи на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.