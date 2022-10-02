Відповідну інформацію міністр оборони США розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини". Також він анонсував наступного тижня цікавий пакет від партнерів.
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Резніков прокоментував купівлю зброї в межах ленд-лізу
Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський Abrams, чи німецький Leopard, чи британський, чи французький. Це питання ухвалення політичного рішення,
– розповів Резніков.
Міністр оборони України пояснив, що:
- лише після затвердження цього вибору, наша держава зможе щось замовити;
- те ж саме стосується і бойових літаків.
1 жовтня набув чинності ленд-ліз
Варто пригадати, що 1 жовтня набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Це перехід на нові системи озброєння і переоснащення усієї української армії.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що на шляху до ленд-лізу потрібно пройти два етапи:
- замовлення оборонних підприємств;
- програма із збільшення виробництва.
Війна та інтенсивні бойові дії, які тривають – це все викликає потребу значної кількості боєприпасів, зброї, амуніції тощо,
– каже Мусієнко.
Він пояснив, що це має бути постачання не просто зі складів, а налагоджений механізм конвеєрного виробництва.
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