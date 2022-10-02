Відповідну інформацію міністр оборони США розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини". Також він анонсував наступного тижня цікавий пакет від партнерів.

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Резніков прокоментував купівлю зброї в межах ленд-лізу

Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський Abrams, чи німецький Leopard, чи британський, чи французький. Це питання ухвалення політичного рішення,

– розповів Резніков.

Міністр оборони України пояснив, що:

лише після затвердження цього вибору, наша держава зможе щось замовити;

те ж саме стосується і бойових літаків.

1 жовтня набув чинності ленд-ліз

Варто пригадати, що 1 жовтня набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Це перехід на нові системи озброєння і переоснащення усієї української армії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що на шляху до ленд-лізу потрібно пройти два етапи:

замовлення оборонних підприємств;

програма із збільшення виробництва.

Війна та інтенсивні бойові дії, які тривають – це все викликає потребу значної кількості боєприпасів, зброї, амуніції тощо,

– каже Мусієнко.

Він пояснив, що це має бути постачання не просто зі складів, а налагоджений механізм конвеєрного виробництва.

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