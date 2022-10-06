Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Відповідних успіхів ЗСУ досягли з 21 вересня.

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ЗСУ взяли під контроль 93 населені пункти

За словами Громова, з 21 вересня ЗСУ вдалося просунутися вглибину оборони противника на 55 кілометрів. Також бригадний генерал заявив, що наші воїни встановили контроль над 93 населеними пунктами.

Повідомляється, що українські війська взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

Слід зазначити, що Олексій Громов під час брифінгу також розповів про успіхи наступу ЗСУ на Херсонському напрямку. Тільки в жовтні наші військові звільнили 29 населених пунктів.

Зазначимо, що 4 жовтня в Офісі Президента України інформували, що ЗСУ вже деокупували понад 1 500 населених пунктів. Станом на 4 жовтня розмінувати вдалося 502 населених пункти.

Наступ ЗСУ на Харківщині: головне

Українські воїни у вересні розпочали наступ на Харківщині, внаслідок чого звільнено майже всю область. Наші воїни повернули український прапор у Куп'янськ, Ізюм, Балаклію та інші міста та села.

4 жовтня повідомлялося, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку.

Успіхи ЗСУ навіть визнали в російському Міноборони. Російські війська практично повністю вийшли з Харківської області та відступили на півночі Херсонської області.

В Інституті з вивчення війни повідомили, що наступ ЗСУ з Харківщини перекинувся на Луганщину.

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