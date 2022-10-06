Відповідну інформацію міністр оборони опублікував 5 жовтня. Олексій Резніков пояснив, що наші військові продовжують йти вперед.

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Резніков показав карту звільнених територій

Міністр оборони Олексій Резніков показав, як відбувається осінній наступ української армії день за днем.

Поки "російський парламент" п'яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед,
– розповів наш міністр.

На відео помітно, як з 31 серпня по 5 жовтня наші військові звільняли українські землі. На карті помітно рух наших військових та видно всі населені пункти, які нашим ЗМІ вдалось звільнити.

Міністр показав карту звільнених українських земель: дивіться відео

За словами міністра, це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови.


Звільнені території України станом на 5 жовтня / Скриншот 24 каналу

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