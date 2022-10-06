Відповідну інформацію міністр оборони опублікував 5 жовтня. Олексій Резніков пояснив, що наші військові продовжують йти вперед.

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Резніков показав карту звільнених територій

Міністр оборони Олексій Резніков показав, як відбувається осінній наступ української армії день за днем.

Поки "російський парламент" п'яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед,

– розповів наш міністр.

На відео помітно, як з 31 серпня по 5 жовтня наші військові звільняли українські землі. На карті помітно рух наших військових та видно всі населені пункти, які нашим ЗМІ вдалось звільнити.

Міністр показав карту звільнених українських земель: дивіться відео

За словами міністра, це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови.



Звільнені території України станом на 5 жовтня / Скриншот 24 каналу

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

5 жовтня Володимир Зеленський розповів, що Збройні Сили України звільнили Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку, що на Херсонщині.

Окрім того, в цей же день глава Луганської військової адміністрації заявив, що українські військові звільнили вже 6 населених пунктів в області. Назви населених пунктів посадовець не назвав, адже пояснив, що чекає на офіційну інформацію Генерального штабу Збройних Сил України.

Американське видання повідомило, що Пентагон попередив Київ – якщо Україна хоче позбавити Росію шансу зміцнити свій контроль над Півднем, то території потрібно повернути до зими. Адже у мороз та під час багнюки вести наступ значно складніше.

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