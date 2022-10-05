Останніми днями ЗСУ мають успіхи на Півдні. У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися цим імпульсом, щоб відкинути росіян від стратегічних регіонів на цьому напрямку до зими.

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Південь необхідно деокупувати до зими

У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та у Лимані Донецької області, західні союзники бачать звільнення Херсона як вирішальне випробування.

Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли верх і повинні продовжувати використовувати свою перевагу,

– сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату із закордонних справ.

Він наголосив, що справжньою довгостроковою катастрофою для України може стати те, що Росія перекриє Україні доступ до води від Маріуполя до Одеси.

Життєвою силою України є її доступ до Одеси, тому для них важливо займати наступальну позицію, а не просто оборону на Півдні,

– наголосив Мерфі.

При цьому він переконаний, що ЗСУ точно можуть перешкодити окупантам потрапити в Одесі, оскільки нашим воїнам чудово вдається контролювати Херсон. Проте росіяни навряд відмовились від планів просунутися на Одеському напрямку.

Україна підтвердила, що найближчі тижні будуть вирішальними

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко погодився, що важливо дуже швидко просуватися на Півдні, адже зміна погоди обмежить подальші активні військові дії в цьому регіоні.

Якби наші союзники допомогли нам, надавши більше сучасної зброї, про яку ми просимо, тоді ситуація була б набагато швидшою, і ми б не говорили про фактор погоди,

– зауважив він.

Військові чиновники та аналітики вважають, що теоретично Україна може звільнити Херсон будь-коли з середини листопада.

Чому саме Південь важливо звільнити до зими

Українським військам необхідно терміново відвоювати Південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років. Це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою.

У цих умовах обом сторонам буде важко маневрувати, змушуючи їх залишатися на головних дорогах. Болотиста місцевість дає перевагу саме тим, хто захищає територію, оскільки таким військам не потрібно пересуватися.

Зауважимо, що Володимир Зеленський про це говорив ще у липні. Просивши зброю у партнерів він наголошував, що вкрай важливо деокупувати українські території до настання зими, а особливо Південь. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також говорив про те, що дуже важливо "не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму".

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