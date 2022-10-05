Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, зараз США активно запускають свій оборонно-промисловий комплекс.

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Як у США буде працювати механізм ленд-лізу

Вашингтон вже визначив список компаній, які можуть працювати за механізмом ленд-лізу та постачання зброї Україні.

Ми бачили, як президент Байден відвідував деякі компанії, які якраз займаються виробництвом озброєння або комплектуючих до зброї. Він фактично моніторив ситуацію і навіть публічно говорив про те, що зараз американській військовій промисловості доведеться працювати інтенсивніше,

– зазначив Мусієнко.

"Зброя надається не просто зі складів"

Військовий експерт додав, що зараз на вироблення озброєння, яке має передаватися Україні, виділяються кошти.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Але я ризикну допустити, що 18 HIMARS, які США раніше обіцяли Україні, можуть виготовити протягом певного часу і поставити на озброєння США замість тих, які передані чи будуть передані Україні. Це потрібно для того, щоб забезпечити безперервний механізм. Адже зброя надається не просто зі складів. Вона буде замінена зразками, які зараз виготовляють на відповідних підприємствах.

Які потреби має Україна

За словами Мусієнка, потрібно розуміти, що для України, крім короткострокових потреб, треба розраховувати і на довгострокові плани з переозброєння української армії.

Адже ми повинні з цієї війни вийти на стандарти НАТО, відповідна заявка від України вже подана до Альянсу. Ми маємо і озброюватися, і переозброюватися, бо ворог нікуди з наших кордонів не йде і не зникає,

– наголосив військовий експерт.

Які снаряди до HIMARS отримає Україна

Мусієнко розповів, що зараз США суттєво розширили лінійку снарядів, які надаються Україні до установок HIMARS.

"Модифікація по HIMARS розширилася на протипіхотні боєприпаси, а також на ті, які можуть розкидати міни. Останні малопомітні та передбачені для ураження техніки противника", – повідомив військовий експерт.

"Ключ" до подальшої деокупації Півдня

Водночас Україні дуже потрібні далекобійні ракети ATACMS, на чому вже кілька тижнів активно наполягає українська влада. Як розповів керівник Центру військово-правових досліджень, питання надання Києву цих ракет дуже болюче.

Нам потрібні ці далекобійні ракети, щоб вражати військові об'єкти в окупованому Криму. Це дуже важливо, бо є "ключем" до подальшої деокупації Півдня. Адже нам потрібно зривати логістичне забезпечення з Криму і підвезення туди боєприпасів, щоб далі продовжувати звільнення окупованих територій,

– наголосив Мусієнко.

Він зазначив, що діалог щодо ATACMS між Україною та США не припиняється. Доказом цього є те, що Україна запропонувала гнучку формулу, коли спільно з партнерами із США будуть затверджуватись удари по об'єктах.

"Я вважаю, що зрештою ми маємо їх отримати, тому що від цього залежить багато чого, зокрема розвиток подій з деокупації наших територій. Наявність таких ракет в Україні пришвидшить цей процес", – зауважив військовий експерт.

Чому ATACMS – такі важливі для України

Він додав, що як тільки ЗСУ почали вражати об'єкти в окупованому Криму, це одразу показало позитивні результати.

По-перше, це дозволило на деяких час зменшити обстріли Миколаєва .

. По-друге, це зривало логістичне забезпечення окупантів, вони не встигали підвозити боєприпаси.

Мусієнко зазначив, що з далекобійними ракетами ATACMS Україна могла б вражати набагато більше цілей на окупованому півострові.

Уявіть собі, якби були можливості завдавати таких ударів по всьому окупованому Криму. Адже саме звідти росіяни завозять 75% боєприпасів та живої сили. Тоді налагодити логістику росіянам буде практично неможливо,

– сказав військовий експерт.

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