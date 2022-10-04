Підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення. Про це заявив міністр оборони Антті Кайкконен на засіданні парламенту,
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Не остання допомога
За його словами, рішення про це буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, це буде не остання військова допомога нашій державі.
Він (новий пакет допомоги – 24 канал) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час,
— сказав Антті Кайкконен.
Під час засідання також підіймали питання ядерної загрози від Росії. Її постійне розмахування "ядерною карткою" викликає занепокоєння у державі. Також було багато сказано на підтримку України.
Допомога Фінляндії Україні: останні новини
- Попередній, 8 пакет військової допомоги Фінляндія анонсувала 31 серпня. А вже 2 вересня Україна отримала оборонну допомогу на 8,3 мільйона євро.
- Також Фінляндія допомагає навчати наших військових. Країна відправить 20 своїх інструкторів до Великої Британії, де відбуватимуться навчання ЗСУ.
- Фінляндія допомагає не лише Збройним силам України, а й українцям, які перебувають там, або ж лише планують переїзд. Так, у Фінляндії надаватимуть безкоштовні консультації українцям, отримати які можна буде рідною мовою.
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