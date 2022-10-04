Підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення. Про це заявив міністр оборони Антті Кайкконен на засіданні парламенту,

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Не остання допомога

За його словами, рішення про це буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, це буде не остання військова допомога нашій державі.

Він (новий пакет допомоги – 24 канал) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час,

— сказав Антті Кайкконен.

Під час засідання також підіймали питання ядерної загрози від Росії. Її постійне розмахування "ядерною карткою" викликає занепокоєння у державі. Також було багато сказано на підтримку України.

Зверніть увагу! Загальна вартість попередніх пакетів наданої Фінляндією допомоги оцінюється у приблизно 93 мільйони євро.

Допомога Фінляндії Україні: останні новини

Попередній, 8 пакет військової допомоги Фінляндія анонсувала 31 серпня. А вже 2 вересня Україна отримала оборонну допомогу на 8,3 мільйона євро.

Також Фінляндія допомагає навчати наших військових. Країна відправить 20 своїх інструкторів до Великої Британії, де відбуватимуться навчання ЗСУ.

Фінляндія допомагає не лише Збройним силам України, а й українцям, які перебувають там, або ж лише планують переїзд. Так, у Фінляндії надаватимуть безкоштовні консультації українцям, отримати які можна буде рідною мовою.

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