Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш від ЄС відбудеться вже у жовтні. Про це він заявив після зустрічі міністрів економіки та фінансів ЄС.

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Перший транш складе 2 мільярди євро

Наступні два транші будуть у листопаді й грудні 2022 року. Валдіс Домбровскіс нагадав, що 3 жовтня відбулося підписання меморандуму щодо надання коштів.

За його словами, перший транш складе 2 мільярди євро. Наступні два транші Україна отримає, якщо дотримається необхідних умов.

Ми перерахуємо першу частину – 2 мільярди – до середини жовтня. Ми хочемо якомога швидше надати і решту, двома траншами у листопаді й грудні, за умови дотримання всіх необхідних умов,

– сказав Домбровскіс.

Україна отримає допомогу від ЄС: що відомо

Європейський Союз 20 вересня ухвалив рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для підтримки в умовах війни.

Йдеться про другу частину з пакета макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом 9 мільярдів євро, який ЄС схвалив у червні. Перший мільярд з цієї суми Україна отримала двома траншами 1 – 2 серпня.

Як відомо, гроші надаються у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Крім того, рішення передбачає кошти для бюджету ЄС для покриття ризику збитків за цими додатковими кредитами, як і вже виплаченим траншем 1 мільярд євро.

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