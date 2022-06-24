Україна перебуває в стані війни, і їй нема чим платити за багато громадських послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Тому ЄС схвалив виділення 9 мільярдів євро на допомогу.

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Допомога Україні продовжуватиметься

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович в ефірі телемарафону теж підтвердив надання допомоги. Він зауважив, що матеріальна підтримка нашої держави продовжуватиметься і в наступні місяці. Також ЄС розглядає способи щодо відбудови та відновлення України після війни.

До речі, про затвердження макрофінансової допомоги стало відомо ще наприкінці травня. Саміт ЄС ухвалив рішення про надання Україні термінової позики – 9 мільярдів євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.

Україна отримала кандидатство в ЄС

Європейська рада 23 червня надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС. Це юридичне закріплення євроатлантичних прагнень нашої держави. Кандидатство надає Україні іміджеві, фінансові та гуманітарні переваги.

Чітких термінів, коли Україна вступить в ЄС, немає. Це залежить від швидкості виконання реформ. В інших країн це відбувалося по-різному. Наприклад, Словаччина стала членом ЄС через 5 років після отримання кандидатства, Фінляндія – через 2 роки, а Туреччина 23 роки не може завершити реформи.

Інша допомога від ЄС

20 травня Євросоюз виділив Україні новий транш макрофінансової допомоги. Його сума становить 600 мільйонів євро. Ще тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що "далі – більше".

16 травня глави МЗС країн ЄС погодили ще 500 мільйонів євро допомоги. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель казав, що вони підуть на постачання зброї.

9 червня ЄС оголосив про те, що додатково надасть Україні 205 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

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