Про це 31 травня повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

До теми ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти, – Шарль Мішель

"Євросоюз продовжить допомагати Україні в її невідкладних потребах у протистоянні окупантам. Разом із G7 ми готові надати їй 9 мільярдів євро. Сильна та конкретна підтримка відбудові України", – написав Шарль Мішель.