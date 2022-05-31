Про це 31 травня повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
До теми ЄС досягнув угоди про заборону експорту російської нафти, – Шарль Мішель
"Євросоюз продовжить допомагати Україні в її невідкладних потребах у протистоянні окупантам. Разом із G7 ми готові надати їй 9 мільярдів євро. Сильна та конкретна підтримка відбудові України", – написав Шарль Мішель.
Дії Німеччини
Про грантову допомогу Україні повідомила 29 травня Німеччина. Мовиться про мільярд євро. Дипломатка Анка Фельдгузен обговорила це з міністром фінансів Сергієм Марченком.