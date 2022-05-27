Так, влада країни виділила екстрену грантову допомогу, щоб підтримати Україну. Загальна сума складає 166 мільйонів доларів США.

Увага Україна отримала 100 мільйонів доларів пільгового кредиту від Японії

Таке рішення уряд Японії прийняв сьогодні, 27 травня. У дипломатичному представництві зазначили, що це "відповідь на зростаючу потребу в гуманітарній підтримці в Україні".

На що підуть ці гроші

Також раніше посольства України в Токіо надіслало запит, щоб надати допомогу для транспортування протипожежного обладнання та пристроїв зв'язку, ліків, медичних товарів тощо, які терміново потрібні в Україні.

Його надіслали через Управління Організації об'єднаних націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Тож саме для цього й нададуть допомогу.

Раніше! Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда 19 травня заявив, що Токіо надасть Україні додаткову фінансову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів.

Попередня допомога від Японії

Японський уряд підтримує Україну у її війні з Росією. Так, 25 травня японське агентство "Джайка" надало Україні пільговий кредит у розмірі 100 мільйонів доларів. Український уряд взяв його на 30 років під 1% річних.

У Міністерстві фінансів зазначили, що кошти спрямують до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків. Мовиться, зокрема, про забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров'я.

Раніше також Японія вирішила вдвічі збільшити кредитну допомогу Україні. Окрім уже підписаної позики на 300 мільйонів доларів, наша держава отримає ще 300 мільйонів на гуманітарні потреби.

Крім цього, у Японії допомагають українським біженцям. Японське Міністерство соціального забезпечення повідомило, що в країні допомагатимуть у пошуках роботи біженцям з України.

Додамо, що Японія вирішила заморозити активи двох найбільших російських банків – "Сбербанку" та "Альфа-банку".

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