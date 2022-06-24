Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Поэтому ЕС одобрил выделение 9 миллиардов евро в помощь.
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Помощь Украине будет продолжаться
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в эфире телемарафона тоже подтвердил оказание помощи. Он отметил, что материальная поддержка нашего государства будет продолжаться и в последующие месяцы. Также ЕС рассматривает способы восстановления и восстановления Украины после войны.
К слову, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая. Саммит ЕС принял решение о предоставлении Украине срочного займа – 9 миллиардов евро для погашения неотложных бюджетных нужд.
Украина получила кандидатство в ЕС
Европейский совет 23 июня предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Это юридическое закрепление евроатлантических устремлений нашего государства. Кандидатство предоставляет Украине имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества.
Четких сроков, когда Украина вступит в ЕС, нет. Это зависит от скорости выполнения реформ. В других странах это происходило по-разному. К примеру, Словакия стала членом ЕС через 5 лет после получения кандидатства, Финляндия – через 2 года, а Турция 23 года не может завершить реформы.
Другая помощь от ЕС
- 20 мая Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи. Его сумма составляет 600 миллионов евро. Еще тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заметила, что "дальше - больше".
- 16 мая главы МИД стран ЕС согласовали еще 500 миллионов евро помощи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что они пойдут на поставку оружия.
- 9 июня ЕС объявил о том, что дополнительно предоставит Украине 205 миллионов евро на гуманитарную помощь.