Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Поэтому ЕС одобрил выделение 9 миллиардов евро в помощь.

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Помощь Украине будет продолжаться

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в эфире телемарафона тоже подтвердил оказание помощи. Он отметил, что материальная поддержка нашего государства будет продолжаться и в последующие месяцы. Также ЕС рассматривает способы восстановления и восстановления Украины после войны.

К слову, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая. Саммит ЕС принял решение о предоставлении Украине срочного займа – 9 миллиардов евро для погашения неотложных бюджетных нужд.

Украина получила кандидатство в ЕС

Европейский совет 23 июня предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Это юридическое закрепление евроатлантических устремлений нашего государства. Кандидатство предоставляет Украине имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества.

Четких сроков, когда Украина вступит в ЕС, нет. Это зависит от скорости выполнения реформ. В других странах это происходило по-разному. К примеру, Словакия стала членом ЕС через 5 лет после получения кандидатства, Финляндия – через 2 года, а Турция 23 года не может завершить реформы.

Другая помощь от ЕС

20 мая Евросоюз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи. Его сумма составляет 600 миллионов евро. Еще тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заметила, что "дальше - больше".

16 мая главы МИД стран ЕС согласовали еще 500 миллионов евро помощи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что они пойдут на поставку оружия.

9 июня ЕС объявил о том, что дополнительно предоставит Украине 205 миллионов евро на гуманитарную помощь.

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