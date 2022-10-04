Подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине близится к завершению. Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен на заседании парламента.

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Не последняя помощь

По его словам, решение об этом будет принято в ближайшее время. Более того, это будет не последняя военная помощь нашему государству.

Он (новый пакет помощи – 24 канал) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время,

— сказал Антти Кайкконен.

В ходе заседания также поднимались вопросы ядерной угрозы от России. Ее постоянное размахивание "ядерной карточкой" вызывает беспокойство в государстве. Также было многое сказано в поддержку Украины.

Обратите внимание! Общая стоимость предыдущих пакетов предоставленной Финляндией помощи оценивается примерно в 93 миллиона евро.

Помощь Финляндии Украине: последние новости

Предыдущий, 8 пакет военной помощи Финляндия анонсировала 31 августа. А уже 2 сентября Украина получила оборонную помощь на 8,3 миллиона евро.

Также Финляндия помогает учить наших военных. Страна отправит 20 своих инструкторов в Великобританию, где будут проходить обучение ВСУ.

Финляндия помогает не только Вооруженным силам Украины, но и находящимся там украинцам или же тем, кто только планирует переезд. В Финляндии будут предоставлять бесплатные консультации украинцам, получить которые можно будет на родном языке.

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