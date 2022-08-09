Раніше Лондон звернувся за підтримкою до країн-партнерів, вже долучилась Канада. Програма триватиме протягом 2022 року. Хочуть навчити 10 000 українських солдатів.

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Частина британської підтримки

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання близько 10 тисяч українців. Це частина зобов'язань країни щодо підтримки України. Допомога сягає понад 2,3 мільярда фунтів. Пакет включає протитанкову зброю, бронетехніку та артилерію.

Як відбуватиметься навчання

Навчання проводитимуть на об’єктах по всій Великій Британії, залучать понад 1000 інструкторів. Вони спеціалізуються на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Для українських бійців закупили автомати, каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження.

Зверніть увагу! Фінляндія допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти. Про це заявляла прем'єрка Фінляндії під час візиту до України. Крім того, вона наголошувала, що фінська сторона разом з Євросоюзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.

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