Ранее Лондон обратился за поддержкой стран-партнеров, уже присоединилась Канада. Программа продлится в течение 2022 года. Хотят научить 10 000 украинских солдат.
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Часть британской поддержки
В Генштабе ВСУ сообщали, что в ближайшие месяцы под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение около 10 тысяч украинцев. Это часть обязательств страны по поддержке Украины. Помощь составляет более 2,3 миллиарда фунтов. Пакет включает в себя противотанковое оружие, бронетехнику и артиллерию.
Как будет проходить обучение
Учения будут проводить на объектах по всей Великобритании, привлекут более 1 000 инструкторов. Они специализируются на проведении тренировок по наращиванию военного потенциала союзников и партнеров.
Для украинских бойцов закупили автоматы, каски, бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение.
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