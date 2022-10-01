Летовище розташоване в тимчасово окупованому місті Севастополь. Також вибухи почули в районі курортного мікрорайону Любимівка, що у північній частині Севастополя.

Зауважте У різних містах окупованого Криму чули потужні вибухи

У Криму знову пролунали вибухи

Орієнтовно о 17:40 1 жовтня вибухи в окупантів пролунали у мікрорайоні Севастополя Любимівка. Також росЗМІ написали, що в тому мікрорайоні приземлили черговий безпілотник.

У телеграм-каналах написали, що у районі аеропорту Бельбек є сильний дим, в тому напрямку поїхали декілька пожежних машин.

Пожежа у районі аеропорту Бельбек: дивіться відео

У Криму сильний дим після вибухів: дивіться відео

Окрім того, сильні вибухи почули в Балаклаві.

У аеропорту Бельбек сильна пожежа

Так званий "губернатор" Севастополя, а насправді гауляйтер, Міхаіл Развожаєв поспішив сказати, що в російських окупантів так звана позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек.

За інформацією "рятувальників", під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежники,

– повідомив Розвожаєв, який є маріонеткою Путіна.

У росіяни гориться аеропорт Бельбек, який є авіабазою окупантів: відео