Летовище розташоване в тимчасово окупованому місті Севастополь. Також вибухи почули в районі курортного мікрорайону Любимівка, що у північній частині Севастополя.
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У Криму знову пролунали вибухи
Орієнтовно о 17:40 1 жовтня вибухи в окупантів пролунали у мікрорайоні Севастополя Любимівка. Також росЗМІ написали, що в тому мікрорайоні приземлили черговий безпілотник.
У телеграм-каналах написали, що у районі аеропорту Бельбек є сильний дим, в тому напрямку поїхали декілька пожежних машин.
Пожежа у районі аеропорту Бельбек: дивіться відео
У Криму сильний дим після вибухів: дивіться відео
Окрім того, сильні вибухи почули в Балаклаві.
У аеропорту Бельбек сильна пожежа
Так званий "губернатор" Севастополя, а насправді гауляйтер, Міхаіл Развожаєв поспішив сказати, що в російських окупантів так звана позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек.
За інформацією "рятувальників", під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежники,
– повідомив Розвожаєв, який є маріонеткою Путіна.
У росіяни гориться аеропорт Бельбек, який є авіабазою окупантів: відео