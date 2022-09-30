Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Вибухи пролунали щонайменше в 3 містах.
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У Криму чули вибухи
Після 16:00 у кримських телеграм-каналах почали повідомляти про вибухи. Зокрема, їх нібито чули в Ялті, Алупці та Партеніті. За словами місцевих жителів, вибухи були дуже потужними.
В Ялті дуже сильно бабахнуло, дуже страшно було,
– зазначила одна з кримчанок.
Наразі офіційних повідомлень щодо цього не було. Тому поки невідомо, що саме стало причиною вибухів.
У Криму пролунали вибухи / Скриншот 24 каналу
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Коротко про "бавовну" в Криму
- У Севастополі 20 вересня також чули звуки вибухів та стрілянини. Вони лунали вночі та зранку.
- До цього, 1 вересня, місцеві жителі чули вибухи у Балаклаві та біля мису Фіолент.
- Зауважимо, що президент Володимир Зеленський назвав удари по росіянах у Криму роботою по військовій інфраструктурі, що розташована на окупованих територіях.
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