Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал . Взрывы раздались по меньшей мере в 3 городах.

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В Крыму слышали взрывы

После 16.00 в крымских телеграмм-каналах начали сообщать о взрывах. В частности, их якобы слышали в Ялте, Алупке и Партените. По словам местных жителей, взрывы были очень мощными.

В Ялте очень сильно бабахнуло очень страшно было,

– отметила одна из крымчанок.

Пока официальных сообщений на этот счет не было. Потому пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов.

В Крыму прогремели взрывы / Скриншот 24 канала

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