Корреспондент "Крым.Реалии." сообщил, что утром было слышно два взрыва и стрельбу из огнестрельного оружия в центральной части Севастополя. Сообщается, что первый взрыв прогремел в 04:51.

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Стрельба возникла после взрывов

Как отметил корреспондент, взрыв был удаленный, невнятный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны. Второй взрыв прогремел в 06:05 и был более громким и более четким.

По словам корреспондента, было сложно определить, с какого направления идет звук. Также он отметил, что после взрыва не было видно следов дыма.

После взрывов около 06:45 в Севастополе началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, которая длилась около одной минуты. Звуки стрельбы доносились примерно из района Корабельной стороны или Инкермана.

Ставленики кремля в Севастополе не комментировали эти события.

"Хлопки" в Крыму: главное

В августе в оккупированный Крым тоже пришла война. В частности, там несколько раз звучала воздушная тревога, а также происходил "хлопок" на базах и складах оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в сентябре признал удары ВСУ по военным объектам в Крыму.

На фоне контрнаступления ВСУ по нескольким направлениям, среди которых и Херсонское, оккупанты начали бежать из Крыма. Также российская фсб приказала своим марионеткам в Крыму разработать план "эвакуации" из-за прорыва линии обороны.

Следует отметить, что взрывы в Крыму раздавались также в сентябре. В частности, 18 сентября о громких звуках сообщали жители Новофедоровки. Именно на аэродроме в Новофедоровке в августе было уничтожено немало российских самолетов.

Также "хлопок" в Евпаторию и Армянск завезли 15 сентября. Тогда оккупанты заявляли, что якобы работает ПВО.

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