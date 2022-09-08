В частности, такими мерами была и серия взрывов, раздававшихся на полуострове Крым. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова за 8 сентября.

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Что говорят в Генштабе о взрывах в Крыму

Бригадный генерал отметил, что не опровергал причастность нашей армии к "хлопку", который случился в Крыму. Однако он и не рассказал детали о том, как именно это реализовали.

Вооруженные Силы Украины делают все возможное и невозможное, чтобы освободить наши территории. Мы проводим ряд мероприятий по нарушению системы управления противника и нарушению его логистического обеспечения,

– сказал Громов.

Он акцентировал, что это необходимо для снижения боевого потенциала армии россии. "Сейчас проведение данных мероприятий – положительное", – подытожил служащий.

Когда в последний раз раздавались взрывы в Крыму

Открыла осенний сезон крымского "хлопка" Балаклея на полуострове. В местных телеграм-каналах начали об этом писать примерно в 16 часов 1 сентября. Перед этим появились идентичные сообщения жителей Херсона.

В то же время, всех украинцев просят эвакуироваться с оккупированных территорий. Это ведь очень поможет нашим защитникам в освобождении. Кстати, в Укрзализныце 3 сентября сообщили, что запускают поезда для эвакуации людей из Крыма.

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