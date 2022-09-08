Зокрема, такими заходами була й серія вибухів, які лунали на півострові Крим. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова за 8 вересня.

Зауважте Ніхто не долучився до армії, всі втекли, – генерал про реакцію росіян на "бавовну" в Криму

Що кажуть у Генштабі про вибухи в Криму

Бригадний генерал зауважив, що не спростовував причетність нашої армії до "бавовни", яка трапилася в Криму. Проте він і не розповів деталей про те, як саме це реалізували.

Збройні Сили України роблять все можливе та неможливе, щоб звільнити наші території. Ми проводимо низку заходів щодо порушення системи управління противника та щодо порушення його логістичного забезпечення,

– сказав Громов.

Він акцентував, що це потрібно для зниження бойового потенціалу армії росії. "Наразі проведення даних заходів – позитивне", – підсумував службовець.

Коли востаннє лунали вибухи в Криму

Відкрила осінній сезон кримської "бавовни" Балаклія, що на півострові. У місцевих телеграм-каналах почали про це писати приблизно о 16 годині 1 вересня. Перед цим з'явились ідентичні повідомлення жителів Херсону.

Водночас усіх українців просять евакуюватися з окупованих територій. Адже це дуже допоможе нашим захисникам у звільненні. До речі, в Укрзалізниці 3 вересня повідомили, що запускають потяги для евакуації людей з Криму.

Думка експерта – чому вибухи в Криму є приниженням для кремля: дивіться відео