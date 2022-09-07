Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Він констатував, що самі росіяни не хочуть захищати Крим, адже вони стрімголов звідти тікали одразу після першої атаки.

Я впевнений, що росіяни не мають волі до боротьби. Вони не йдуть до армії. Кремль шукає резерви у Північній Кореї, Африці, в Сирії. Навіть по в'язницях, щоб хоч когось воювати у складі жалюгідної російської армії,

– наголосив Ходжес.

За його словами, раніше путін і його пропаганда переконували росіян, що Крим – це священне місце для них. Однак виглядає, що ця ідея не спрацювала, а навпаки почала розпадатися після успіхів українців на полі бою.

Щодо доречності ударів по військових об'єктах у Криму Ходжес наголосив, що саме так і треба поводитися з хуліганом – вдарити його кулаком прямо в ніс.

"Удари по Криму були надзвичайно важливими, оскільки показали, що росіяни не можуть захистити свою так звану святу землю", – підсумував він.

Яку перевагу над росіянами мають українці

На думку Ходжеса, війна – це випробування сили волі, в якій українці перемагають.

Світ уже переконався, що український народ і військові за силою волі суттєво переважають росіян і їхню армію. Для мене це очевидно. Поглянути хоча б на кадри з росіянами, які відпочивали на пляжах у Криму,

– зазначив він.

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