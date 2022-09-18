Оккупанты, как всегда, рассказывают о "работе ПВО". Такие сообщения появились в местных телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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Новый "хлопок" в Крыму

Сообщают о 3 "хлопках" в Новофедоровке, их слышали около 06:40. Еще один взрыв слышали около 07:00 в Саках.

Происхождение "хлопков" – неизвестно. Фото и видео в сети пока не было опубликовано.

Обратите внимание! Именно с Новофедоровки начался сезон "хлопка" в Крыму. 9 августа в Сакском районе произошел ряд взрывов. В минобороны России заявили о "детонации боеприпасов" и убеждали, что техника не повреждена. Позже в сети показали, что на аэродроме – остатки разбомбленных самолетов.

Предыдущие взрывы

15 сентября в районе Евпатории и Армянска тоже был "хлопок". Захватчики также рассказывали о работе ПВО. Взрывы в Евпатории звучали и 11 сентября.

Кстати, на фоне регулярного "хлопка" у россиян в Крыму началась паника. В частности, они начинают продавать свою недвижимость. В сентябре,по сравнению с апрелем, количество желающих продать квартиру выросло в 1,5 – 2 раза.

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