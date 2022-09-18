Окупанти як завжди розповідають про "роботу ППО". Такі повідомлення з'явились у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал.

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Нова "бавовна" в Криму

Повідомляють про 3 "хлопки" у Новофедорівці, їх чули близько 06:40. Ще один вибух чули близько 07:00 в Саках.

Походження "хлопків" – невідоме. Фото та відео в мережі поки не опублікували.

Зверніть увагу! Саме з Новофедорівки розпочався сезон "бавовни" у Криму. 9 серпня у Сакському районі сталась низка вибухів. У міноборони росії заявили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що техніка не пошкоджена. Натомість пізніше в мережі показали, що на аеродромі – залишки розбомблених літаків.

Попередні вибухи

15 вересня в районі Євпаторії та Армянська теж була "бавовна". Загарбники так само розповідали про роботу ППО. Вибухи в Євпаторії лунали і 11 вересня.

До речі, на тлі регулярної "бавовни" у росіян в Криму почалась паніка. Зокрема, вони починають продавати свою нерухомість в тимчасово окупованому півострові. У вересні кількість охочих продати квартиру зросла в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем.

Детальніше – нові деталі від Чубарова про "бавовну" у Криму: відео