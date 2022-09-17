Підпалювач подбав про свою безпеку, приховавши обличчя та навіть сліди від взуття. Про це повідомляє 24 канал.

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На пошуки кинули усі сили: що відомо про підпал автівок кисельова

На місці поліцейські з'ясували, що палій спеціально прийшов за адресою до вілли кисельова та переконані, що невідомий підпалював саме авто пропагандиста.

Невідомий підпалив авто кисельова: фото з телеграм-каналів

На пошуки й затримання невідомого палія кинули всі сили. Гауляйтерська поліція збивається з ніг, до Коктебеля злетілося й "керівництво поліції" тимчасово окупованого Криму. Відомо, що сам кисельов зараз теж перебуває у Коктебелі.

Палій був у толстовці з каптуром, його обличчя приховувала медична маска, а на ноги були одягнуті бахіли. Він зник. МВС порушило кримінальну справу за частиною 2 статті 167 КК росії (навмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу)

За попередніми даними, це чоловік, який прийшов на місце в медичній масці та бахілах. Тепер співробітники поліції вивчають камери спостереження, а також обходять місцеві аптеки та магазини, намагаючись знайти покупців товарів, які злочинець використав для приховування своєї особи,

– мовиться у повідомленні одного з росЗМІ.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров похвалив поліїв та сказав, що це "гарний результат".

Як кисельов "жирує" в окупованому Криму

З 2005 року пропагандист володіє у Коктебелі розкішною віллою, а після окупації півострова на став одним із "співвласників" виноробного господарства Cock t`est belle потужністю до 4 тисяч пляшок на рік.

Вілла посіпаки путіна коштує більш ніж 200 мільйонів рублів розташована на зсувонебезпечному схилі.

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