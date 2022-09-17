Нещодавно стало відомо, що німецький "журналіст" зі свідомістю російського пропагандиста Біллі Сікс прибув в Україну. Відомий путініст хоче займатися в нашій державі антиукраїнською діяльністю.

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Навіщо Біллі Сікс приїхав у Львів

Про прибуття в Україну пропагандист написав ще 8 вересня у своєму телеграм-каналі. Ймовірно, в нашу державу Сікс завітав для того, щоб зняти декілька пропагандистських, антиукраїнських матеріалів.

Важливо! У 2015 році Біллі Сікс зняв цілий фільм про катастрофу літака MH17, у якому звинуватив Україну в цій трагедії.

На своїй сторінці у фейсбуці вчора, 16 вересня, він уже опублікував відео, з коментарями львів'ян про націоналістичний рух та Степана Бандеру. В самому пості путініст зазначив, що незабаром посла України в Німеччині Андрія Мельника депортують з Берліна, через те що він сказав, що лідер націоналістів не був вбивцею та боровся за Україну.

"Друг путіна" неодноразово звинувачував Степана Бандеру та національно-визвольний рух українців за відновлення їхньої держави в допомозі нацистам та підтримці режиму Гітлера.

Біллі Сікс збирає коментарі львів'ян про Степана Бандеру / скрини з фейсбуку путініста

Окрім того, Сікс від 24 лютого озвучує методички кремля, зокрема про те, що США "накачують Україну зброєю", аби використовувати нашу державу як інструмент ослаблення росії. Про те що українці просто борються за своє існування і їм для цього потрібна зброя, пропагандист не думав.

Арешт німецького "журналіста"

У 2018 році стало відомо, що Сікса заарештували у Венесуелі. Його звинуватили в шпигунстві, заколоті й незаконному вторгненні в зону, що охороняється.

Йому загрожувало до 28 років позбавлення волі, однак пропагандисту вдалось уникнути покарання.

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