Про це 24 каналу сказав журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він зазначив, що необхідно "приструнити" тих європейських політиків, які не готові підтримувати єдину позицію для Євросоюзу.

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Він прокоментував інформацію про витрати 300 мільйонів доларів на російську агентуру до 2014 року.

Мені здається, що це контрольований вкид, ніби це було давно – до 2014 року. Але це показує, хто бере гроші від росії. І навіть ті, хто бере такі хабарі зараз, тричі подумають, що може й про них є якась інформація, і мені за 5 років "прилетить" за це,

– каже міжнародник.

Бурлаков запевняє, що росія розкидає гроші на агентів в той час, як в її народу немає грошей та достатньо газу.

Він пригадав історію про те, як росія співпрацювала з Іраном і готова була платити великі кошти. Тоді вона передавала безліч готівки з коробках з-під горілки. Або ще була історія про "підтримку партії" африканської країни.

За його словами, росія готова вкидати гроші і іноді робить це безглуздо. "Я бачив мапу країн, яким вони давали гроші. І там зрозуміти якусь схему дуже важко, гроші від росії розкидалися туди, де вийде. Структурованої політики немає", – каже журналіст.

В яку країну кремль вклав найбільше грошей? Бурлаков відповів, що найбільше, мабуть, росія витратила коштів на Південну Америку. Ці гроші пішли фактично "в землю", бо вони нічого звідти не отримали.

Так, в Південній Америці росіяни ведуть суперечку за вплив не лише з США, а й з Китаєм. І на момент виплати великих коштів чиновникам, наприклад, Аргентини вони про це не думали. Тобто росія викидає гроші, а плану особливого немає. і на війні в них така ж позиція,

– пояснив міжнародник.

Бурлаков про російських агентів та постачання зброї від Німеччини: відео



До слова, експерти зазначають, що російська агентура зараз почала активно використовувати усі можливі методи, аби дестабілізувати Європейський Союз й зірвати підтримку України. Російські агенти використовують усі методи – підкупи, корупцію, залякування, компромати.