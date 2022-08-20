Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Він пояснив, що російські агенти використовують підкупи, корупцію, залякування, компромати – усі методи.
На думку Мусієнка, навіть відставка премʼєра Італії не відбувається без російських спецслужб та їх агентури.
Ми чудово розуміємо, що на фоні цього голову підіймають скептики. Вони починають говорити, що нібито підтримка України зброєю допомагає розбурхувати конфлікт далі. А також, що давайте перестанемо надавати (зброю – 24 канал), тоді, можливо, вони сядуть за стіл перемовин,
– пригадав Олександр Мусієнко.
"Це абсолютно схиблена й неправильна позиція. Проте вона теж присутня", – акцентував експерт.
Він зазначив, що не можна сказати про зупинку підтримки України зброєю, адже цей процес буде продовжуватися. Можливо, не всіма країнами, але більшість буде продовжувати це робити.
Дивіться відео: Мусієнко про допомогу у вигляді зброї
Останні новини щодо зброї
- Найефективнішою українською зброєю сьогодні є ракети "Нептун", протитанковий ракетний комплекс "Стугна", а також вітчизняні безпілотники. Вони мали не лише чудові результати на полі бою, але й відповідний психологічний ефект.
- США надають Україні новий пакет оборонної підтримки на 775 мільйонів доларів. Туди увійдуть 15 безпілотників ScanEagle, які суттєво посилять можливості ЗСУ.
- У Німеччині заявили, що передадуть 225 ракет Vulcano для Збройних сил України. Вони знищуватимуть окупантів на відстані 70 – 80 кілометрів.
- ЗСУ від початку війни не втратили жодної ракетної системи залпового вогню HIMARS. Усі заяви, які про це розганяє росія, – фейкові.