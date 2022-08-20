Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив на тому, що постпред країни-агресорки міхаіл ульянов закликає до геноциду. Водночас він підкреслив, що в росії не потрібно обмежуватись лише поганим путіним, адже там мільйони таких же убивць.

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росія – фашистська вертикаль, – Подоляк

Михайло Подоляк підкреслив, що заява ульянова має вкотре нагадати Європі, що в росії немає хороших або поганих. А заява постпреда про необхідність "остаточного розв'язання українського питання", а також заклик до геноциду – черговий чіткий сигнал для всього світу.

Радник глави ОП додав, що зараз в Європі знову активно поширюються наративи типу: "Не всі росіяни, як путін", "може, дамо "Північному потоку-2" працювати". І їх слід вважати тривожними.

Пора зрозуміти: росія – фашистська вертикаль з мільйонів людей,

– на цьому наголосив він.

Цими словами Подоляк вкотре підкреслив, що за воєнні злочини в Україні відповідає не лише путін і російська армія. Відповідальність за них також несе кожен росіянин, який всіляко підтримував війну проти нашої держави, і продовжує це робити надалі.

ульянов закликав не шкодувати українців

Постпред росії у своєму твітері так відреагував на публікацію Володимира Зеленського. В ній президент України подякував США за черговий транш допомоги на 775 мільйонів доларів.

Сам же ульянов був максимально лаконічний і цинічний у своїй публікації. Він написав: "Жодного милосердя українському населенню".

Цікаво, що через лічені хвилини допис зник, а йому на заміну з'явився новий. У ньому ульянов вирішив перепросити за сказане. Ймовірно, так на нього вплинув розголос не лише серед українців, а й світової спільноти.

Постпред кволо викручувався, що мав на увазі саме Володимира Зеленського. Мовляв, він не шкодує населення власної держави, адже не поспішає сідати за стіл перемовин.

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