Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что постпред страны-агрессорки михаил ульянов призывает к геноциду. В то же время он подчеркнул, что в россии не нужно ограничиваться только плохим путиным, ведь там миллионы таких же убийц.

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россия – фашистская вертикаль, – Подоляк

Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление ульянова должно в очередной раз напомнить Европе, что у россии нет хороших или плохих. А заявление постпреда о необходимости "окончательного решения украинского вопроса", а также призыв к геноциду – очередной четкий сигнал для всего мира.

Советник главы ОП добавил, что сейчас в Европе снова активно распространяются нарративы типа: "Не все россияне, как путин", "может, дадим "Северному потоку-2" работать". И их следует считать тревожными.

Пора понять: россия – фашистская вертикаль из миллионов людей,

– это подчеркнул он.

Этими словами Подоляк в очередной раз подчеркнул, что за военные преступления в Украине отвечает не только путин и российская армия. Ответственность за них также несет каждый россиянин, всячески поддерживавший войну против нашего государства, и продолжающий это делать в дальнейшем.

ульянов призвал не жалеть украинцев

Постпред россии в своем твиттере так отреагировал на публикацию Владимира Зеленского. В ней президент Украины поблагодарил США за очередной транш помощи на 775 миллионов долларов.

Сам же ульянов был максимально лаконичен и циничен в своей публикации. Он написал: "Никакого милосердия украинскому населению".

Интересно, что через считанные минуты сообщение исчезло, а ему на замену появилось новое. В нем ульянов решил извиниться за сказанное. Вероятно, так на него повлияла огласка не только среди украинцев, но и мирового сообщества.

Постпред хило выкручивался, что имел в виду именно Владимира Зеленского. Мол, он не жалеет население собственного государства, ведь не спешит садиться за стол переговоров.

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