Этот отвратительный твит россиянина появился в ответ на заявление президента Владимира Зеленского о новой помощи США для Украины. Речь идет о пакете вооружения на 775 миллионов долларов, сообщает 24 канал.

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российский дипломат сделал гадкое заявление

ульянов 19 августа распространил твит Зеленского о новом пакете военной помощи от США. Дипломат подписал его в традиционном стиле всех российских чиновников – довольно цинично и отвратительно.

Никакой пощады украинскому населению,

– написал ульянов.



Очередной россиянин отметился циничным заявлением / Фото Олеся Друкача, 24 канал

Через несколько минут ульянов удалил свой твит и поспешно опубликовал новый. Вероятно, это произошло из-за огласки, ведь такой цинизм поразил не только украинцев, но и европейцев, с которыми россиянин, между прочим, работает.

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело", – начал оправдываться ульянов.

Он заявил, что якобы имел в виду совсем не то. Мол, говорилось о "милосердии для украинцев" от Зеленского, который якобы не хочет проводить мирные переговоры с россией.

Оправдание получилось ничем не лучше предыдущего заявления. Ведь российский дипломат, по всем уже известной кремлевской методичке, снова обвинил в войне Украину, которая только защищается в ответ на ничем не спровоцированную российскую военную агрессию.

Интересно! михаил ульянов – постоянный представитель россии в международных организациях в Вене. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также государственные награды страны-террористки.



После огласки ульянов начал оправдываться / Фото телеграмм-канала "Скринька Пандори"

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