Про рішення піти у відставку Драгі повідомив 14 липня. Він передасть свою заяву президенту Італії Серджо Маттареллі.

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Сьогодні ввечері я подам президенту заяву про відставку. Сьогоднішні голосування в парламенті є дуже значущими з політичної точки зору. Більшість національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення, зникла. Пакт довіри, який лежав в основі дій уряду, зазнав краху,

– заявив глава уряду.

Що цьому передувало

Останнім часом в коаліції італійського уряду трапився розкол. Партія "Рух п'яти зірок", яка є однією з найбільших, відмовилася голосувати за важливі законопроєкти. Так, глава політсили Джузеппе Конте заявив, що партія не підтримає виділення грошей для населення через енергетичну кризу та інфляцію. Крім того, "Рух п'яти зірок" не підтримував надання зброї Україні.