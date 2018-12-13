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      У Венесуелі арештували німецького журналіста, який поширює російську пропаганду

      322 Читать новость на русском
      Біллі Сікс
      Біллі Сікс / Taz.de

      У Венесуелі заарештували німецького журналіста Біллі Сікса, відомого критикою західних ЗМІ та співпрацею з російським телебаченням. Журналіста підозрюють у шпигунстві.

      Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

      Сіксу може загрожувати до 28 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в зону, що охороняється.

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      Журналіст співпрацював з правоконсервативним берлінським тижневиком Junge Freiheit, а також з виданням Deutschland-Magazin.

      Сікс відомий своєю проросійською позицією щодо подій на Донбасі та в окупованому Криму. Він також поширював пропаганду про те, що Росія нібито не причетна до катастрофи літака Boeing MH17 у 2014 році в небі над Донбасом.

      У 2016 році Сікс разом із відомим проросійським пропагандистом Філліпсом вривалися у приміщення берлінської редакції Correctiv зі звинуваченнями "Брехлива преса" і "Навіщо ви брешете?" щодо розслідування про причетність Росії до катастрофи Boeing MH17.

      Сікс і Філліпс
      Філліпс і Сікс

      Теги: Новини Росії Венесуела Російська пропаганда Війна на Донбасі Анексія Криму Збитий "Боїнг 777" журналісти
      Джерело: 24 Канал
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