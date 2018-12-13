У Венесуелі арештували німецького журналіста, який поширює російську пропаганду

У Венесуелі заарештували німецького журналіста Біллі Сікса, відомого критикою західних ЗМІ та співпрацею з російським телебаченням. Журналіста підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

Сіксу може загрожувати до 28 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в зону, що охороняється.

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Журналіст співпрацював з правоконсервативним берлінським тижневиком Junge Freiheit, а також з виданням Deutschland-Magazin.

Сікс відомий своєю проросійською позицією щодо подій на Донбасі та в окупованому Криму. Він також поширював пропаганду про те, що Росія нібито не причетна до катастрофи літака Boeing MH17 у 2014 році в небі над Донбасом.

У 2016 році Сікс разом із відомим проросійським пропагандистом Філліпсом вривалися у приміщення берлінської редакції Correctiv зі звинуваченнями "Брехлива преса" і "Навіщо ви брешете?" щодо розслідування про причетність Росії до катастрофи Boeing MH17.



Філліпс і Сікс