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      Поплічники окупантів під час протестів "жовтих жилетів" розгорнули у Парижі "прапор ДНР": фото

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      Моро та Сорлін на протестах "жовтих жилетів"
      Моро та Сорлін на протестах "жовтих жилетів" / фото із соцмереж

      У Парижі під час демонстрації "жовтих жилетів" двоє поплічників російських окупантів на Донбасі розгорнули прапор псевдореспубліки ДНР.

      Відповідний знімок розмістили у Telegram-каналі WarGonzo.

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      Відомо, що прапор проросійських бойовиків розгорнули їх французькі поплічники – Фабріс Сорлін та Ксав'єр Моро. Обидва французи внесені до бази "Миротворця".

      Так, Моро приїжджав на окупований Донбас у листопаді 2018 року. Він брав участь у псевдовиборах на Донбасі у якості спостерігача. Живе та працює у Москві. Моро є автором низки книг, зокрема, "Україна. Чому помилилась Франція" та "Нова велика Росія".

      Своєю чергою, Сорлін теж незаконно побував на окупованому Донбасі. Він є лідером французької ультраправої організації "Судний день" та палким прихильником "руского міра".


      Фабріс Сорлін у базі "Миротворця"

      Що таке "Миротворець"?Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Миротворець Новини Франції Протести у Франції протести Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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