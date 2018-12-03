В ОРДЛО 9-річних дітей вчать ненавидіти Україну і стріляти: обурливі деталі

В окремих районах Донецької і Луганської областей діти пройшли навчання в так званих "патріотичних таборах". Бойовики вчать дітей поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

Про це повідомив представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, пише "Інтерфакс-Україна".

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Лисянський стверджує, що окупанти залучають навіть дітей до війскового конфлікту. Бойовики на Донбасі розгорнули мережу таборів, – так званого патріотичного виховання.

Знаєте, що це за виховання. Це любов до "русского мира" і ненависть до українців, до України,

– сказав Павло Лисянський.

Більше того, за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО вдалося встановити, що навчання в таборах вже пройшли більше 5 тисячі дітей. Починаючи з 9 років їх навчають збирати і розбирати автомати.

Раніше, 24 канал повідомляв, що у мережі з’явились фото так званого дозвілля дітей в санаторіях окупованому Криму. Школярів, які приїхали до закладів на відпочинок, одягають у військову форму.