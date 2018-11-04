У санаторіях в окупованому Криму дітей одягають у військову форму: обурливі фото

У мережі з’явились фото так званого дозвілля дітей в санаторіях окупованому Криму. Школярів, які приїхали до закладів на відпочинок, одягають у військову форму.

Відповідні фото опублікували в Twitter на сторінці RoksolanaToday&Крим.

Дивіться також: Як окупанти в Криму навчають дітей стріляти: опублікували фото з "Артеку"

Так, на світлинах можна побачити, що дітей одягають у форму російсько зразка.

"Євпаторія. Що дуже цікаве. А на дитячий курорт дітей БЕЗ військової форми просто не пускають тепер?" – йдеться у коментарі до фото.

Евпатория

Что очень интересное

А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHp pic.twitter.com/ckmNNckhv3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 листопада 2018 р.

До слова, під час незаконного призову до армії РФ, що тривав на окупованому півострові, до пропаганди окупанти залучають навіть дітей. Школярі стають членами "військово-патріотичних клубів", де їм нав'язують винятково російську ідентичність.