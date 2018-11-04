У санаторіях в окупованому Криму дітей одягають у військову форму: обурливі фото
У мережі з’явились фото так званого дозвілля дітей в санаторіях окупованому Криму. Школярів, які приїхали до закладів на відпочинок, одягають у військову форму.
Відповідні фото опублікували в Twitter на сторінці RoksolanaToday&Крим.
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Так, на світлинах можна побачити, що дітей одягають у форму російсько зразка.
"Євпаторія. Що дуже цікаве. А на дитячий курорт дітей БЕЗ військової форми просто не пускають тепер?" – йдеться у коментарі до фото.
До слова, під час незаконного призову до армії РФ, що тривав на окупованому півострові, до пропаганди окупанти залучають навіть дітей. Школярі стають членами "військово-патріотичних клубів", де їм нав'язують винятково російську ідентичність.