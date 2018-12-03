Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 3 грудня, вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Сам текст проекту закону, а також супровідні документи на сайті наразі не оприлюднені.

Законопроект позначений як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його включать до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглядатимуть позачергово.

Зазначимо, що договір мав діяти до 1 квітня 2019 року. Тож Україна вирішила розірвати цей договір саме зараз, тому що він незабаром припинить свою дію. Варто додати, що Україна не розірве цю угоду повністю, а лише припинить його дію.

Це логічний крок після того. Як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку порушили фактично всі пункти цього договору. Зокрема, і територіальна цілісність українських кордонів, і повагу до прав і свобод українців, і невтручання у внутрішні справи України,

– наголосила Ірина Луценко.

Проте наразі у профільному комітеті з питань закордонних справ заявили, що поки не можуть почати розглядати цей законопроект Президента України, бо вони вже 2 місяці не можуть отримати текст ноти протесту від МЗС, які вони відправили до Росії.

Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ? Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

Нагадаємо, 17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. 19-го числа документ набув чинності.



Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, в термін до 30 вересня Україна повинная була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила Росію про розірвання договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення Росією положень даного договору.