15:04
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Порошенко вніс у Раду закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ

      473 Читать новость на русском

      Президент України Петро Порошенко сьогодні, 3 грудня, вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

      Про це йдеться на сайті парламенту.

      Читайте також: Припинення договору про дружбу з Росією: чи матиме це негативні наслідки для України

      Сам текст проекту закону, а також супровідні документи на сайті наразі не оприлюднені.

      Законопроект позначений як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його включать до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглядатимуть позачергово.

      Зазначимо, що договір мав діяти до 1 квітня 2019 року. Тож Україна вирішила розірвати цей договір саме зараз, тому що він незабаром припинить свою дію. Варто додати, що Україна не розірве цю угоду повністю, а лише припинить його дію.

      Це логічний крок після того. Як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку порушили фактично всі пункти цього договору. Зокрема, і територіальна цілісність українських кордонів, і повагу до прав і свобод українців, і невтручання у внутрішні справи України,
      – наголосила Ірина Луценко.

      Проте наразі у профільному комітеті з питань закордонних справ заявили, що поки не можуть почати розглядати цей законопроект Президента України, бо вони вже 2 місяці не можуть отримати текст ноти протесту від МЗС, які вони відправили до Росії.

      Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ? Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

      Нагадаємо, 17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. 19-го числа документ набув чинності.

      Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, в термін до 30 вересня Україна повинная була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила Росію про розірвання договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення Росією положень даного договору.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      SMS-рассылка пропаганды от России: быстро, просто, эффективно
      сьогодні , 15:00 SMS-рассылка пропаганды от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 29
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні , 14:01 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Олександр Бевза 434
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:01 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 2737
      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      сьогодні , 10:00 13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування
      Віталій Шабунін 1162
      Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю
      Максим Карижський 1829
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тисячі земляків прийшли на похорон загиблого нацгвардійця під Радою
       3 вересня 2015 , 23:13
      Нардепи не зможуть відкликати свої голоси за реструктуризацію кредитів
      3 липня 2015 , 11:15
      "Така діра в нозі була! Лікар спокійно запихав туди дві руки". Екс-гравець Карпат, який воював із Росією на Донбасі
       23 серпня , 16:00
      "Всього лиш за 200 кілометрів від громадянської війни": гострий репортаж німецького ЗМІ перед матчем Зоря – РБ Лейпциг
       23 серпня , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук