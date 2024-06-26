В умовах повномасштабної війни частина військовозобов'язаних може офіційно отримати можливість не мобілізуватися – через відстрочку та бронювання. Це різні процедури, які, однак, доволі часто плутають. Відстрочка видається через стан здоров'я, сімейні обставини тощо, а от бронювання – лише через працедавця.

Підстави для бронювання та відстрочки, а також їхні терміни регулюються законами та постановами Кабміну. Першочергово бронювання потребують співробітники критичної інфраструктури, підприємств, що працюють на Сили оборони, та працівники критичних галузей. На необхідності бронювання частини працівників також наголошують бізнеси, що стикаються з нестачею персоналу.

Про те, чим відрізняється відстрочка від бронювання, як їх отримати, від чого вони залежать та що дають – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як працює бронювання в Україні і кого можна забронювати

Наразі в Україні заброньовано 700 000 людей, повідомляв віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров. У Верховній Раді розглядаються також три законопроєкти про економічне бронювання, що передбачає відстрочку від мобілізації через підвищений військовий збір у 20 400 гривень за працівника, якого мають забронювати, бронювання за рівнем офіційної зарплати понад 36 336 гривень або комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманого працівника та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.



На необхідності економічного бронювання наголошують експерти з економіки та представники бізнесів, зокрема й IT-сфери.

До теми "Воюватимуть лише бідні?": чи запрацює в Україні економічне бронювання, як вплине на мобілізацію

Бронювання регулюється постановою Кабміну від 5 червня 2024 року, порядком бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76.

Серед останніх змін такі:

термін бронювання збільшено з шести до 12 місяців;

інформація про бронювання вноситься до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг";

скасовано неможливість бронювання через військове звання та військово-облікову спеціальність;

можна бронювати членів наглядових рад підприємств, які відповідають певним критеріям;

бронювати можна через портал "Дія" в електронній формі.

Забронювати можна людей, які працюють:

в органах держвлади та інших держорганах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, критично важливих для функціонування економіки та життя населення;

в спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародними договорами.

Існують критерії для того, щоб підприємство отримало статус критично важливого для функціонування економіки та життя населення.

Для бронювання співробітників воно має відповідати щонайменше трьом критеріям:

загальна сума сплачених податків, зборів і платежів до державного й місцевих бюджетів та сплачений єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, за податковий рік перевищує 32 мільйони євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави та входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року №83;

підприємство має важливе значення для галузі економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії у цьому випадку встановлюють профільні міністерства або обласні адміністрації;

відсутня заборгованість зі сплати ЄСВ;

розмір середньої зарплати за квартал – не менше за середню у регіоні за четвертий квартал 2021 року;

підприємство є резидентом режиму Дія.City для ІТ-компаній.

Серед критично важливих установ також такі:

банки;

українські неурядові гуманітарні організації, що діють за міжнародні кошти, зокрема Товариство Червоного Хреста України;

підприємства протезно-ортопедичної галузі, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунальних послуг, транспортні перевізники, залучені до сфери охорони здоров'я, ветеринарної медицини підприємства;

спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва міжнародних організацій, Дослідницька служба Верховної Ради, а також підприємства, установи й організації, якими керують органи, що управляють державним майном;

підприємства, що виконують роботи та послуги для задоволення потреб ЗСУ й інших військових формувань.

Як бронюють військовозобов'язаних

Забронювати можна 50% від військовозобов’язаних працівників підприємства станом на 18 травня 2024 року. Підприємства, створені пізніше, зможуть забронювати 50% від кількості військовозобов’язаних на день подання списку. Зокрема бронюють військовозобов’язаних керівників та заступників, кінцевих бенефіціарних власників підприємств, критично важливих для економіки та життя населення. Це здійснюється незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Хто саме з 50% військовозобов'язаних буде заброньований – визначає керівник з огляду на важливість працівника. Далі списки з додатками про подання податкової звітності підприємством погоджує відповідний орган виконавчої влади (за галуззю) або обласна адміністрація.

Далі списки протягом п'яти робочих днів передають до Міноборони, де їх розглядають не довше 10 робочих днів, а потім – до Мінекономіки, де мають ухвалити рішення за п'ять робочих днів.

Після рішення Мінекономіки надсилає списки до органів держвлади, які їх подавали, а також до Міноборони, яке протягом трьох днів має сповістити про них ТЦК. Далі військовозобов'язаний отримує витяг із рішення про бронювання, після чого орган держвлади або підприємство за п'ять днів надсилає до ТЦК, на обліку якого перебуває працівник, повідомлення про бронювання.



Через п'ять днів ТЦК має поставити заброньованого на спеціальний військовий облік та внести дані про бронювання в "Оберіг". Термін бронювання – 12 місяців.

Після запуску електронного бронювання через "Дію" весь цей процес має стати цифровим.

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Якщо заброньованого зупинили представники ТЦК на вулиці, він має надати їм витяг з рішення Мінекономіки про бронювання, засвідчений керівником підприємства, а також свої військово-облікові документи та посвідчення особи.

Бронювання можуть скасувати у таких випадках:

завершився термін його дії;

підприємство завершило надавати послуги та роботи для ЗСУ;

підприємство позбавили статусу критично важливого;

ліквідовано орган держвлади;

звільнення військовозобов'язаного чи зупинення трудового договору;

військовозобов'язаний має відстрочку.

Хто може отримати відстрочку

Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття №23) передбачена відстрочка для людей, які мають певні обставини. Серед них:

заброньовані;

особи з інвалідністю або визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці);

жінки та чоловіки, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, при цьому другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або коли особа самостійно виховує та утримує дитину;

батьки чи усиновлювачі або опікуни дитини з інвалідністю до 18 років віком (або повнолітня I чи II групи інвалідності) чи хвору на одну з хвороб (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня) або дитина має тяжку травму, потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги. Перераховане має бути підтверджено ВЛК;

особи, що постійно доглядають хвору дружину чи чоловіка, дитину, батьків, батьків дружини чи чоловіка, якщо він чи вона потребує постійного догляду або не може ними опікуватися;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

особи, що мають дружину чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи; III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

особи, що мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи (за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати);

члени сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я).

За законом, у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, норма останнього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи.

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Відстрочка також поширюється на людей, що мають неповнолітніх дітей та чоловіка або дружину, що проходить військову службу, керівників міністерств та всеукраїнських органів держвлади, а також їхніх заступників, народних депутатів, суддів, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голову та інших членів Рахункової палати, працівників органів військового управління, військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, апарату Міністерства внутрішніх справ та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ, дипломатів, низки держслужбовців.

Серед інших претендентів на відстрочку:

ті, хто здобувають освіту за рівнем вищим за попередню та навчаються за денною або дуальною формою, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО та воєнного стану;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

ті, хто пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу до досягнення 25-річного віку;

ті, хто пройшли військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку зі звільненням з полону.

Чи можна виїхати за кордон із бронюванням і відстрочкою

Чоловіки з бронюванням та відстрочкою можуть виїжджати за кордон, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".



Прикордонний пункт / Фото ДПСУ

Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі — чи в паперовому вигляді, чи в електронному, — була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону,

– заявив Демченко.

Для того щоб військовозобов'язаний зміг виїхати за кордон, в його документах мають стояти відмітки про виключення з військового обліку або про відстрочку. Мовиться також про заброньованих, непридатних до військової служби та багатодітних.

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"Прикордонники приймають і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, – перевіряють всю інформацію, яка зазначена в цих документах", — зазначив речник ДПСУ.